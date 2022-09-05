Antalya yerel haberleri | Konyaaltı Belediyesi, Sıfır Atık Hedefiyle 'Dönüştürme'ye Devam Ediyor

Konyaaltı Belediyesi, sürdürdüğü sıfır atık projesi kapsamında ilçede bulunan berber dükkanlarına bıraktığı kutular aracılığı ile kontrollü olarak topladığı atık jiletleri geri dönüşüme kazandıracak.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan berber ve güzellik salonlarına kutu yerleştirerek atık jiletlerin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlayacak. Biriken atıklar, yine ekipler tarafından toplanıp geri dönüşüm merkezine aktarılacak.

Dönüştürülebilen her atığı toplayıp hem doğayı hem de iklim değişikliğine neden olan faktörleri ortadan kaldırmaya katkı sağlamak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, doğaya olumsuz etkide bulunan tüm etmenler ile mücadele ettiklerini söyledi. Bu kapsamda ilçede bulunan özellikle berber dükkanlarına atık jilet kutusu yerleştirerek konuyla ilgili işletme sahiplerini bilgilendirdiklerini dile getiren Esen, "Doğayı biz koruyacağız. Eğer bu görevi üstlenmezsek kim yapacak? Ortada bir sorun var ve herkes durup birinin yapmasını mı bekleyecek? Hayır! Bu hepimizin görevi. Üzülerek söylüyorum ama yakında tüm devletlerin üzerinde duracağı en önemli konu doğa ve iklim değişikliği olacak" dedi.

İlçede bu uygulamayı yaygın hale getirmek istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Esen, "Doğanın korunması ve iklim değişikliği konularında Konyaaltı belediyesi olarak üzerlerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bunu yapmak zorundayız. Bu yüzden geri dönüştürülecek her atığı topluyoruz. Çünkü bu yol ile bütçemize önemli bir katkı sağlıyoruz" diye konuştu.