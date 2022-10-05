Antalya yerel haberleri | Konyaaltı Belediyesi'nce Düzenlenen 1. Jazz Günleri Sona Eriyor

Gelen Antalya haberine göre Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Jazz Günleri, 8 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı konseri ile sona eriyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Jazz Günleri, 8 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı konseri ile sona eriyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Jazz Günleri'nin dördüncü ve son konseri cumartesi akşamı HayatPark'ta gerçekleşecek.

Geçen üç hafta sonu Jülide Özçelik, Şenay Lambaoğlu ve Rumba Quartet grubunun sahne aldığı konserlerde HayatPark, binlerce müziksevere ev sahipliği yaptı. İlk kez düzenlenmesine rağmen caz müziği dinleyicilerinin büyük beğenisini toplayan etkinliklerin dördüncü ve son konserinde Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı sahne alacak. 8 Ekim Cumartesi akşamı 20.30'da başlayacak konserin yine yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Caz müziğini parka taşıyarak Konyaaltı'nda bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçen üç haftada gerçekleştirdikleri konserler sonrası müzikseverlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti. Etkinliklerin son konserine yine bütün vatandaşları davet eden Başkan Esen, yakında yine farklı etkinliklerle vatandaşları bir araya getireceklerini söyledi.