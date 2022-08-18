Antalya yerel haberleri... Kepez'in ev hanımları ok atıyor

Okçuluk kursuna gönderdiği çocuklarının mutluluğunu gören Kepezli anneler, talepleri üzerine açılan kursta ok atarak sosyalleşiyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği yaz spor okullarında okçuluk kursuna çocuklarını gönderen ev hanımları, talepleri üzerine kendileri için açılan seanslarda ok atarak sosyalleşiyor. Turgut Özal Spor Salonu'nda haftada 6 gün yapılan kursların sabah seanslarında kursiyerler ile lisanslı sporcular, öğleden sonra ise ev hanımları ok atıyor.

Kışın okçuluğa başlayan kızlarının peşinden bu spora gönül verenlerden Neslihan Ertürk, 9 yaşındaki kızı Nazenin Ertürk ile birlikte salona geliyor. Yaz kurslarına 9 yaşındaki oğlu Salih ile birlikte kayıt yaptıran anne Leyla Çiftçi, keyif aldıklarını söyledi. Ev hanımı kursiyerlere haftanın 2 günü birer saat özel seans açtıklarını belirten okçuluk antrenörü İleyda Keleştemur, yeni dönemde talep olması durumunda ek kurslar açabileceklerini duyurdu. - ANTALYA