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Antalya yerel haberleri | Kaymakam Başar Elmalı köyünü ziyaret etti

Yerel Haberler

Antalya yerel haberleri | Kaymakam Başar Elmalı köyünü ziyaret etti

Antalya yerel haberi | Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, ilçeye bağlı Elmalı köyünü ziyaret edip vatandaşlarla hem sohbet etti hem de sorunlarını dinledi.

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, ilçeye bağlı Elmalı köyünü ziyaret edip vatandaşlarla hem sohbet etti hem de sorunlarını dinledi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve inşaat mühendislerinin eşlik ettiği gezide, Elmalı köyü muhtarı Metin Kulüğ ve vatandaşlar tarafından köy meydanında karşılandı. Kaymakam Başar, vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet edip köy halkı ve muhtardan sorunları hakkında bilgi aldı, sorunların çözümünün hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Daha sonra Elmalı köyünde yapımı devam eden konut proje sorumlusu inşaat mühendisi Muharrem İnan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kaymakam Başar, yeni yapılan konutları yerinde inceledi. Kaymakam Başar, vatandaşın konutlarla ilgili problem ve sıkıntılarını dinleyerek en kısa sürede vatandaşlara evlerin teslim edileceğini vurguladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Yedisu Bingöl Elmalı Yerel Haberler

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