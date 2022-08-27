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Antalya yerel haberi: Muratpaşa'da salon dansları topluluğu

Yerel Haberler

Antalya yerel haberi: Muratpaşa'da salon dansları topluluğu

Antalya haberler: Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, salon danslarına meraklı kent sakinlerini topluluk olarak bir araya getirdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, salon danslarına meraklı kent sakinlerini topluluk olarak bir araya getirdi.

Muratpaşa Belediyesi, tangodan salsaya, son dönemde gençler arasında popüler olan hip hopa salon danslarına meraklı kent sakinleri için kurs açtı. Elif Umdu'nun eğitmenliğinde 9 yaşından 60 yaşa dansa meraklı Muratpaşalılar, şimdi 'Salon Dansları Topluluğu' olarak yarışmalara hazırlanıyor.

Belediyenin Çağlayan Mahallesi'nde bulunan sanat merkezinde haftanın 2 günü küçük yaş gurupları çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmen Umdu, yarışma ve şov takvimine bağlı olarak hafta sonu dahil çalışmayı planladıklarını söyledi. Dansın özellikle küçük yaş gruplarında kişiliklerin oluşmasında etkili olduğunu belirten Umdu, karşı cinse saygı, iletişim gibi konularda da eğitici bir rolünün bulunduğunu aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

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