Antalya yerel haberi... Muratpaşa Belediyesi'nin 2023 Bütçesi Komsumeclisi.Com Adresi Üzerinden Oylamaya Açıldı

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2023 yılı bütçesini komsumeclisi.com adresi üzerinden oylamaya açtı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcı bütçe çalışmasının internetin sunduğu imkanlarla doğrudan demokrasi denemesi olduğunu belirterek, temel amaçlarının Muratpaşalıların ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesinin değerlendirilmesi ve buradan çıkacak ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunu kaydetti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2023 yılı bütçesini komsumeclisi.com adresi üzerinden oylamaya açtı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcı bütçe çalışmasının internetin sunduğu imkanlarla doğrudan demokrasi denemesi olduğunu belirterek, temel amaçlarının Muratpaşalıların ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesinin değerlendirilmesi ve buradan çıkacak ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunu kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi, 2023 yılı bütçesini www.komsumeclisi.com adresi üzerinden oylamaya açtığını duyurdu. Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, oylamanın 16 Eylül Cuma günü saat 18.00'de sona ereceği ve 13 yaş ve üzeri Muratpaşalıların 1 milyar 380 milyon lira olan bütçe için oy kullanacağı belirtildi.

ÜMİT UYSAL: DOĞRUDAN DEMOKRASİ DENEMESİ

Açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ümit Uysal bütçe çalışmasının doğrudan demokrasi denemesi olduğunu belirtti. Uysal, temel amaçlarının Muratpaşalıların ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesinin değerlendirilmesi ve buradan çıkacak ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunu kaydetti. Uysal'ın bunun kamu kaynaklarının etkili, verimli kullanılması ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi gibi sonuçları olduğuna da dikkat çektiği belirtildi.

BU SENE ÜÇÜNCÜ OYLAMA YAPILACAK

Muratpaşa'da ilk katılımcı bütçe çalışmasını 2021 yılı için yaptıklarını kaydeden Uysal, o yıl 435 milyon olan bütçenin yüzde 82,68 oranında kabul oyu aldığını ve 586 milyon 600 bin liralık 2022 bütçesinin de www.komsumeclisi.com üzerinden ilçe sakinlerinin oylamasına açıldığını belirtti. 2022 bütçesinin de yüzde 82,78'lik kabul oyu aldığını ifade eden Uysal, üçüncü oylamanın ise cuma saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirtti.

2023 BÜTÇESİ 1 MİLYAR 380 MİLYON OLARAK BELİRLENDİ

İnternet üzerinden oylamaya açılan Muratpaşa Belediyesi'nin 2023 bütçesi, 1 milyar 380 milyon olarak belirlendi. Bütçe, yedi başlıkta sınıflandırıldı. Buna göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri müdürlüklerini kapsayan Temel Yatırım ve Üretim Hizmetleri için 602 milyon 460 bin liralık bütçe ayrıldı.

Gelir Eşitsizliğiyle Mücadele kategorisine ayrılan bütçe 140 milyon 899 bin lira olurken, Toplum Sağlığı ve Çevre Hizmetleri'ne ise 60 milyon 829 bin lira ödenek yer aldı. Kent Tanıtımı, Toplumsal Birliktelik, Kültür, Sanat ve Festivaller kategorisinin bütçesi 33 milyon 981 bin lira olarak belirlendi.

Halkla İlişkiler ve Komşuluk Hizmetleri'ne 102 milyon 965 bin lira bütçe ayrılırken; Kent Estetiği, Tasarım ve Dönüşüm Hizmetleri için bütçe 66 milyon 501 bin lira olarak belirlendi. Muratpaşa'da diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri içinse 372 milyon 355 bin liralık bütçe öngörüldü.