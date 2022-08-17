Antalya yerel haberi | Muratpaşa Belediyesi'nden Bir Okulun Bahçesine Daha Spor Salonu

Antalya haberler... Muratpaşa Belediyesi'nin Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nin bahçesine inşaatına devam ettiği spor salonu, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte açılacak. Salonu ders saatlerinde öğrenciler, geriye kalan zamanda ise mahalle sakinleri kullanacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nin bahçesine inşaatına devam ettiği spor salonu, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte açılacak. Salonu ders saatlerinde öğrenciler, geriye kalan zamanda ise mahalle sakinleri kullanacak.

Muratpaşa Belediyesi, Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine inşa ettiği spor salonlarına bir yenisini Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde ekliyor.

Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce inşaatı yapılan spor salonunda zemin beton işlemleri devam ederken, çalışmaların yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor. Spor salonunun ders saatlerinde öğrenciler geriye zamanda ise mahalle sakinleri kullanabilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokol çerçevesinde Muratpaşa'da bugüne kadar 5 okulun bahçesine spor salonunu inşa ettiklerini söyledi. Metin-Nuran Çakallıklı'nın 6'ncı salon olacağını belirten Başkan Uysal, "Okul bahçelerine yaptığımız salonlar ve diğer yatırımlarımızla Muratpaşa'mıza birçok spor tesis kazandırdık. Müteahhitlik hizmetlerine başvurmadan, kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz" diye konuştu.