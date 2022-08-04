Antalya yerel haberi: Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin Özel Öğrencileri Çocuk Kulübü'nde Eğlendi - Haberler

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Antalya yerel haberi: Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin Özel Öğrencileri Çocuk Kulübü'nde Eğlendi

Antalya yerel haberi: Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin Özel Öğrencileri Çocuk Kulübü'nde Eğlendi

Antalya haber... Muratpaşa Belediyesi Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarına devam ediyor.

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Muratpaşa Belediyesi Antalya'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin, çeyrek asırlık geçmişe sahip Adalya Vakfı'yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Elodi Cafe Çocuk Kulübü'nde etkinlikler yapıyor.

Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, aileleriyle birlikte vakit geçiriyor. Elodi Cafe Çocuk kulübünün sahibi Özcan Varlı, Çocuk kulübünde yer alan oyun guruplarının çocukların sosyal, sanatsal, sportif ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacı taşıdığını belirtti, "Elodi Kafe Çocuk Kulübümüzde yeni yılı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evlerinden çocuklarla birlikte karşılamıştık. Bu kez de Engelsiz Kafe'den çocuklarımızla birlikteyiz. Biz mutluyuz, sanırım onlar da mutlu" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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