Antalya yerel haberi: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 'Tarhana Günü'nde

Antalya yerel haberi: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Bayındır Mahallesi’nde düzenlenen ‘Tarhana Günü’ne katıldı. Burada konuşan Başkan Uysal, en büyük mücadeleyi çocukların geleceği için verdiklerini belirterek, “Türkiye’mizin, çocuklarımızın yolu açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Bayındır Mahallesi'nde düzenlenen 'Tarhana Günü'ne katıldı. Burada konuşan Başkan Uysal, en büyük mücadeleyi çocukların geleceği için verdiklerini belirterek, " Türkiye'mizin, çocuklarımızın yolu açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu Bayındır Park'ta, Antalya'da kadın kooperatiflerinin yaptığı tarhanayı pişirip mahalle sakinleriyle paylaştı. Etkinliğe Başkan Uysal'ın yanı sıra mahalle muhtarları CHP'den DP'ye siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Tarhana ikramına mahallelilerin ilgisi yoğun oldu.

Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan ve Grup Gün'ün sahne aldığı etkinlikte konuşan Başkan Uysal, "Sizlerin varlığı, sizlerin komşuluğu çok değerli. Yaptığımız her şey, sizlere bir katkı, beraber yaşamayı güzelleştirmek, kıvancımızı arttırmak, Muratpaşa'mız gibi bütün ülkemizin birbirini seven sayan, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, varlığı yokluğu paylaşan bir seviyede olabilmesi ve hatta dünyanın böyle olması içindir" diye konuştu.

En büyük dileğinin ve mücadelesinin bunun için olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceği. Hepimizin en büyük ideali, en büyük emeli bu" dedi.

Katılan herkese teşekkür eden Başkan Uysal, konuşmasını "Türkiye'mizin, çocuklarımızın yolu açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek tamamladı.