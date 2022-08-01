Antalya yerel haberi: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Dünya Empati Günü'nde Cep Telefonu Numarasını Paylaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Empati Günü'nde sosyal medya hesaplarından kişisel cep telefonu numarasını paylaştı.

Belediye, 5 yıl önce 2017'de 1 Ağustos'un Dünya Empati Günü olarak kutlanması için uluslararası kampanya başlatmıştı. Başkan Uysal, bunun fanatizmden, önyargılı, acımasız, tahammülsüz tutumlardan kurtulmak ve zor durumda olan herkesle empati yapabilmek için başlatılan bir farkındalık çalışması olduğunu belirtti.

Belediye'nin yönetişim sistemi Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini de mesajında hatırlatan Başkan Uysal, "8 yıldır bunu sürdürüyoruz. Biz Muratpaşa olarak 521 bin kişilik dev bir aileyiz" dedi.

Uysal'ın sosyal medya hesaplarından bugün yayınladığı mesaj, şöyle:

"Dünya'mızın, Antalya'mızın, Muratpaşa'mızın onca derdi içinde ihmal ettiklerimiz, istemeden kırdıklarımız, bilmeden üzdüklerimiz olabilir. İşte o nedenle sizlere de çağrıda bulunmak ve 9'uncu yılına giren yönetimimizle iletişim kanallarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Muratpaşa'mızda belediyemiz kaynaklı kim kendini mağdur edilmiş, haksızlığa uğramış, eşitsizliğe maruz kalmış, engellenmiş, yasa dışı muameleye maruz bırakılmış hissediyorsa ya da başından böyle bir olay geçtiğine inanıyorsa Turunç Masa'mızın 444 80 07 numaralı telefonunu arayabilir. Oraya anlatmak istemiyorsa 1996 yılında aldığım ilk numaram olan ve halen kullanmaya devam ettiğim telefonumu arayabilir. Kendisine cevap verilir, verilemiyorsa mutlaka dönülür. 8 yıldır bunu sürdürüyoruz. Biz Muratpaşa olarak 521 bin kişilik dev bir aileyiz. Dünya Empati Günümüz kutlu olsun."