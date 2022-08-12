Haber : Antalya yerel haberi... Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya yerel haberi... Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı

 - Güncelleme:
Antalya yerel haberi... Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı

Edinilen Antalya gelişmesine göre Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafı sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirirken, turistleri de aynı konularda uyardı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafı sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirirken, turistleri de aynı konularda uyardı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri bir taraftan dağıttıkları broşürlerle esnaf ve vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konularında uyarırken, diğer taraftan Manavgat'ı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin dilenciler ve dolandırıcılar konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Ekipler şüpheli bir durum karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Manavgat Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title