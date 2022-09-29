Antalya yerel haberi... Kumluca Belediyesi'nden İşten Çıkarma Açıklaması

Antalya haberi... Antalya’da Kumluca Belediyesi, “sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarıldıkları” iddia edilen işçilerle ilgili, “Çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler; hizmetin devamlılığı, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir. Devrimci İşçi Sendikası ve greve evet diyen 37 işçiyle dayatılan yüksek ücret taleplerine rağmen; Kumluca Belediyesi hizmet sorumluluğunu aksatmadan vermeye devam edecektir. Çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler; hizmetin devamlılığı, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Antalya'da Kumluca Belediyesi, "sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarıldıkları" iddia edilen işçilerle ilgili, "Çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler; hizmetin devamlılığı, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir. Devrimci İşçi Sendikası ve greve evet diyen 37 işçiyle dayatılan yüksek ücret taleplerine rağmen; Kumluca Belediyesi hizmet sorumluluğunu aksatmadan vermeye devam edecektir. Çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler; hizmetin devamlılığı, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Antalya'da Kumluca Belediyesi, "sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarıldıkları" iddia edilen işçilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Belediyenin açıklaması şöyle:

" Kumluca Belediyesi, 522 çalışanıyla büyük bir kurumdur. Yaşanan eylemin temelinde belediyemiz hali hazırda çalışan usta işçisine en son 9 bin TL net ücret ödemesi yaparken, Kumlucalının ilk defa duyduğu yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikası'nın (DİSK) Belediyemize dayattığı sözleşme ile toplu görüşme masasına oturuldu. Sendika, 16 Eylül'de yapılan oturumda toplu sözleşme maddelerini görüşmeyeceğini grev kararının uygulanacağını belirtip toplu görüşme masasından kalkmıştır. Dayatılan sözleşme ile eylül ayında yapılan hesaplamalara göre brüt 25.800 ücret ödenmesi zorunluluğu karşısında Kumluca faydası gözeten idarenin pazarlık talebini reddeden Devrimci İşçi Sendikası 37 işçi yetkisiyle grev kararı almıştır.

Belediyemizde 350 taşeron, 25 kadrolu işçi olmak üzere 375 işçi Kumluca'ya hizmet için, ekmeği için mesaisine devam etmek isterken sendika kararına evet diyen birçoğu emekliliği gelmiş işçiler baskı kurarak, iftira atarak, huzursuzluk yaparak, aslı olmayan bildiri dağıtarak çalışma barışını bozmaya yeltenmişlerdir. Bunun üzerine çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler; hizmetin devamlılığı, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir. Devrimci İşçi Sendikası ve greve evet diyen 37 işçiyle dayatılan yüksek ücret taleplerine rağmen; Kumluca Belediyesi hizmet sorumluluğunu aksatmadan vermeye devam edecektir.

Ülkenin ekonomik olarak geldiği hayat pahalılığın, geçim sıkıntısının faturası grev kararı altında Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK) yönlendirmesiyle Belediyemize kesilmek istenilmektedir. Söylemlerinde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan tek laf etmeyen sendikanın tutumunu manidar buluyor, Devrimci İşçi Sendikası'nın tek hedefinin Belediyemiz olduğunu anlıyoruz. Belediyemiz sendikaya karşı değildir. Hatta memur sendikası olan Tüm-Yerel Sendikası ile yaptığı sözleşme ile memur çalışanlarına en yüksek tazminatı veren ilk belediye olmuştur. Belediyemiz yüksek ücret talep eden sendikanın sözleşme dayatmasına karşıdır.

Birçok hizmetini öz kaynaklarıyla yapmaya çalışan belediyemiz bu güne kadar çalışanın ücretini, tazminatını ödeyerek gelmiştir. Belediyemiz tarihinde ilk defa yasal ikramiyelerinin yanında 1 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 29 Ekim, Yılbaşı ve Eğitim Yardımı altında tazminatlarını da zamanında ödemiştir. Ancak belediyemizin işçimize brüt 25.800,00 TL verecek gücü yoktur. Belediye başkanımız haksız sözleşme dayatmasına karşı Kumluca halkının vergisini koruyor."