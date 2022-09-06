Antalya yerel haberi: Gazipaşa Belediyesi'nden Karalar'da Beton Yol Çalışması

Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmaları kapsamında Karalar Mahallesi'nde asfalt serimi zor olan yollara beton döküyor.

Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karalar Mahallesi'nde asfalt serimi zor olan bölgelerde beton yol çalışmalarına başladı. Devam yol çalışmalarını Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Mahalle Muhtarı Latif Oktay ile birlikte yerinde inceledi.

Vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt serimi ve beton yol çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Bugün Karalar Mahallemizdeyiz. Karalar Mahalle Muhtarımız Latif Oktay ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Belediyemiz Beton Üretim Tesisi'nde üretime hızla devam ediyor, asfalt serimi yapılamayan zorlu yollara beton yol çalışması yaparak vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatıyoruz. Ulaşım bizim için çok önemli. İlçemizdeki vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için yol çalışmalarına önem veriyoruz. Bütün mahallelerimizin yol sorununu sırayla çözmeye çalışıyoruz. Beton yollarımız Karalar Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

"MAHALLE HALKIMIZ MUTLU"

Yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirten Karalar Mahalle Muhtarı Latif Oktay ise "Mahallemizde ulaşımı zorlu yollarımız vardı. Bu zorlu yollarımızda beton yol çalışması yapılıyor. Belediye Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz her zaman yanımızda. Çalışmalardan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve belediye ekiplerine şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.