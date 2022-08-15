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Antalya yerel haberi: Döşemealtı'dan aşure bereketi

Antalya yerel haberi: Döşemealtı'dan aşure bereketi

Antalya haberler... Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kültür Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen 'Aşure Günü'nde, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kültür Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen 'Aşure Günü'nde, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan Muharrem ayının en güzel örneği, Döşemealtı'nda yaşandı. Döşemealtı Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde Emekçi Bakkal önünde kurulan stantta Başkan Genç, aşure kazanından vatandaşlara aşure ikram etti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte siyasilerde Başkan Genç'i yalnız bırakmadı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Toplumlar gelenekleri ve kültürleriyle vardır. Yurdumuz bu açıdan çok zengin bir ülke. Binlerce hemşehrimize kardeşlik, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgay Genç Yerel Haberler

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