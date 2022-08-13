Büyükşehirin mobil kuaför tırı yaylalarda

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför tırı, kavurucu yaz sıcaklarında kentin yüksek kesimleri ve yaylalarına çıkan vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı tır, Antalya'nın kırsal bölgelerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Özellikle berber ve kuaför bulunmayan mahallelerde vatandaşların ayağına giden mobil kuaför tırı, yaz aylarıyla birlikte Antalya'nın yüksek kesimleri ve yaylarına çıkan vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılıyor.

Alanya, İbradı, Akseki, Manavgat, Kaş, Kemer, Korkuteli, Finike ve Elmalı'nın yaylarında vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakımları yapılıyor. Mahallelerinde berber bulunmayan ve yaz aylarıyla birlikte nüfusun arttığı yayla köylerinde hizmet veren mobil kuaför ile hizmet vatandaşın ayağına kadar gidiyor. Mobil kuaför ile özellikle kadınlar saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaptırarak, ilçeye inmek zorunda kalmıyor. Mobil kuaför, hasta ve yaşlı vatandaşların da evlerine kadar giderek, saç kesimleri yapılıyor.

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Yaz aylarında Antalya'nın yaylalarına giden vatandaşlar mobil kuaför hizmetinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Mobil kuaför tırdan Alanya'da 249, İbradı'da 153, Kaş'ta 161, Manavgat'ta 148, Korkuteli' de 345, Finike'de 144 ve Elmalı'da 237 vatandaş yararlandı. Kuaför hizmetini ayağına kadar alan vatandaşlar büyükşehir belediyesinin böyle bir imkan sunmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. - ANTALYA