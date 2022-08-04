Antalya yerel haberi: Antalya Büyükşehir'in Yaz Konserleri Elmalı'da Devam Etti - Haberler

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Antalya yerel haberi: Antalya Büyükşehir'in Yaz Konserleri Elmalı'da Devam Etti

Antalya yerel haberi | Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde başlattığı yaz konserleri, Elmalı’da devam etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı yaz konserleri, Elmalı'da devam etti.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın kentin ilçelerinde düzenlediği yaz konserleri, Gazipaşa ve Korkuteli'nin ardından Elmalı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Şef Yiğit Aktı yönetiminde Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Kürşat Pınarbaşı ve Merve Kalay'ın sahne aldığı konser repertuvarında; Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk müzik ve yöresel ezgilere yer verildi.

Konser; Teke yöresinin hareketli müzikleriyle eğlenen Elmalılardan beğeni topladı. Seslendirilen Neşet Ertaş bozlağı da dinleyiciden alkış aldı. Yurttaşlar, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı Gazipaşa Yerel Haberler

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