Antalya yerel haberi... Antalya Büyükşehir Gazipaşa'da Katı Atık İstasyonu Kuruyor Antalya haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu kurma çalışmalarına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu kurmak için çalışmalarına başladı. Gazipaşa ilçesine bağlı Koru Mahallesi Denizüstü mevkiine Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor. İnşaatına başlanan aktarma istasyonu tamamlandığında Gazipaşa'nın vahşi depolamayla biriktirilen ve çevreye olumsuz sonuçlar doğuran şehir çöplüğünden kurtulması hedefleniyor. Tesisin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. ANKA / Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Yerel Haberler

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