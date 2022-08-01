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Antalya haber! Alanya Bayırkozağacı yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya haber! Alanya Bayırkozağacı yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya yerel yerel haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahalle yolunu asfaltlıyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahalle yolunu asfaltlıyor.

Alanya'nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahallesi yolu, geçen yıl yaşanan orman yangınından sonra ağır tonajlı araçların geçişi ve mevsimsel şartlar nedeniyle bozulmuştu. Yolun daha konforlu hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya kırsal alan ekipleri bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahalleye giden yolda bakım onarım ve asfalt için alt yapı hazırlıkları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun asfaltlanması planlanıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Yerel Haberler

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