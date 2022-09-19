Antalya yerel: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Personeline Yönelik Toplumda Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı Eğitimi Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik Toplumda Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlama eğitimi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik Toplumda Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve YEEP hazırlama eğitimi düzenledi. Belediye'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitimde İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) temsilcisi Merve Demircan katıldı. Toplantıda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddetle Mücadele, Eğitim, Sağlık, Barınma, Katılım ve İstihdam konuları ele alındı. Demircan YEEP Hazırlama Eğitimi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir erkek personele "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık" eğitimi verdi. Eğitimde şiddetin tanımı, türleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ele alındı. Yücel, "Cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için çocukluk döneminden başlayan bir eğitime ihtiyaç vardır. Şiddet toplumsal bir sorundur bu sebeple toplumun tüm kesimleri tarafından mücadele edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.