Antalya Valisi Ersin Yazıcı: '154 bin 86 depremzede misafirimizi ağırlıyoruz'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya'mızda misafir ettiğimiz 154 bin 86 kişiyi rahat ettirmek, onların yaşadığı travmayı daha hızlı atlatabilmeleri için tüm kurum ve kuruluşlarımız, otellerimiz ve ulaşım sektörümüz bu konuda yardım etmeye devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, " Antalya'mızda misafir ettiğimiz 154 bin 86 kişiyi rahat ettirmek, onların yaşadığı travmayı daha hızlı atlatabilmeleri için tüm kurum ve kuruluşlarımız, otellerimiz ve ulaşım sektörümüz bu konuda yardım etmeye devam ediyor. Biz bu yardımların devam etmesini istiyoruz." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Vali Yazıcı, İller Bankası Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi'nde kalan 85 depremzedeyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzedelerin yaşadıkları travmaları en aza indirmek için ilk günden beri var güçleriyle çalıştıklarını belirten Vali Yazıcı, kötü günleri birlik olarak atlatacaklarını belirtti. İlbank Bölge Müdürlüğünü ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı ; "İlimizde 154 bin 86 depremzede misafirimizi ağırlıyoruz. Bunların 73 bin 649'u otel, apart, pansiyon gibi yerlerde kalanlar. KYGM'lerde 9 bin 100 civarında misafirhanelerimizde ise 4 bin 250 vatandaşımız var. Ayrıca kendi imkanlarıyla tanıdıklarının yanına gelen 64 bin 100 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın 45 bin 55'i Alanya'mızda, 47 bin 147'si ise Manavgat'ımızda konaklıyorlar. Ben 73 binden fazla depremzede vatandaşımızı ağırlayan otellerimize teşekkür etmek istiyorum. Felaket olarak adlandırdığımız bu zamanlarda insanlarımıza yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

"Çocuklarımızın ikinci bir travma yaşamalarına izin vermeyeceğiz"

Okulların açılması ile birlikte eğitim öğrenim görecek öğrenci sayısının hemen tespit edildiğini belirten Vali Yazıcı, "Şehrimize gelen 15 bin 348 öğrencimiz var. 13 bin 421 depremzede öğrencimiz okullarına başladı. 13 bin 421 öğrencimizi, bin 231 okulumuza dağıtarak eğitimlerine başlattık. Çocuklarımızın okul kıyafetlerini ile ilgili tüm talimatları verdik. Başta Kaymakamlıklarımız olmak üzere, belediyelerimiz ve vatandaşlarımızdan okul formalarını temin ettik. Temin etmeye de devam ediyoruz. Bu hafta içinde bu sorun tamamen çözülecek. Çocuklarımız diğer öğrencilerimizle aynı kıyafetlerle okullarımızda eğitimlerine devam edecek. Bu konu benim için çok önemli çocuklarımız zaten büyük bir travma yaşadılar ben ikinci bir travma yaşamalarına elimden geldiğince izin vermeyeceğim. Bunların dışında bugüne kadar 49 bin 951 depremzedemiz hastanelerimize başvurmuş. Biz Sağlık İl Müdürlüğü olarak, 81 bin 294 depremzedemize konakladıkları otel, misafirhane ve KYGM'lerde yerinde sağlık hizmeti sunduk. 247 diyaliz hastamız var onların tedavi görmeleri için gereken her şeyi eksiksiz yerine getiriyoruz. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 59 bin 77 depremzede vatandaşımıza psikososyal destek verdi. Biz Antalya olarak üzerimize ne düşüyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Konteyner ihtiyacımız var"

Antalya'nın tüm kamu kurum ve kuruluşları depremzedelerin emrine amade olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "Büyük bir travma yaşadıklarını biliyoruz. Biz bütün kurumlarımızla depremzedelerimizin yanınızdayız. Depremin 3'üncü gününden itibaren 500 civarında otobüs göndererek depremzede vatandaşlarımızı şehrimize getirdik. Ben ulaşımımızı ücretsiz yapan firmalarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz olarak 20 bin civarında insanımızı taşıdık. Bunun yanında bir şey daha söylemek isterim ki bu ihtiyaçları karşılarken hiç kimseyi de üzmemeye çalıştık. Hiç kimseyi açta açıkta bırakmadık. Her türlü yardımı verdik. 90 binin üstünde depremzedemize giyim yardımında bulunduk. Sonuç itibariyle Antalya'mızda misafir ettiğimiz 154 bin 86 kişiyi rahat ettirmek, onların yaşadığı travmayı daha hızlı atlatabilmeleri için tüm kurum ve kuruluşlarımız, otellerimiz ve ulaşım sektörümüz bu konuda yardım etmeye devam ediyor. Biz bu yardımların devam etmesini istiyoruz. Bugüne kadar 1700 civarı konteyner gönderdik. Buradan çağrım olsun konteyner ihtiyacımız var. Deprem bölgelerine konteyner göndermeye devam edelim. Sorumluluklarımızı il olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah depremzedelerimizin travmalarını da atlatmalarına yardımcı oluruz" dedi.

"Evim yuvan olsun"

Vali Yazıcı, Evim Yuvam Olsun projesine de tüm halkımızı davet ederek "Ev sahibi vatandaşlarımızı oturdukları evler dışından kalan evlerini depremzede vatandaşlarımıza yuva olarak vermeleri konusunda davette bulunmak istiyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın kendi evlerine kavuşana kadar barınma sorununun çözümü için herkese çağrıda bulunuyorum" dedi.

"İhtiyaçlarınızı karşılamak için bütün Antalya seferber oluyor"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından İlbank Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi'nde konaklayan 85 depremzede ile sohbet eden Vali Yazıcı; "Öncelikle hoş geldiniz. Allah hepinize güç kuvvet ve metanet versin. Çok büyük bir afet yaşadık ama inanıyoruz ki devlet ve millet el ele vererek hep birlikte bu acı ve kötü günleri de aşacağız. Ben de Düzceliyim, deprem bölgesinde yaşamış birisiyim. Dolayısıyla depremin travmasını ve psikolojisini biliyorum. Ama hayat devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Allah'ın izniyle bu zor zamanları aşacağız. Ayağa kalkacağız. Biz şehrimizde belli bir süre sizleri rahat ettirelim istiyoruz. Her şeyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Büyük bir nüfus geldi. Sağ olsun otellerimiz büyük destek verdiler. Buralar zaten sizlerin yerleri, bizler de emrinize amadeyiz. Başımızın tacısınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bütün Antalya seferber oluyor. Biz hem deprem bölgelerine yardım etmeye çalışıyoruz hem de buraya gelen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Biz sizlerin hizmetindeyiz. Zor zamanları birbirimize kenetlenerek atlatacağız. İnşallah kötü günler geride kalacak" ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı'nın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden depremzede vatandaşlar, devletin gücünü yanlarında hissettiklerini söyleyerek kendilerini evlerinde hissettiren tüm çalışanlara teşekkürlerini etti. Antalya'da gördükleri ilginin morallerini yüksek tuttuğunu belirten bir depremzede vatandaş; "Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah eksikliğinizi göstermesin. Devletimizin sıcak yüzünü her zaman gördük bu olaydan sonra daha da çok gördük. Devletimizin halkının yanından olduğunu biliyoruz. Biz, her şey için sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA