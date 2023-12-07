Antalya Uluslararası Piyano Festivali Şehir Etkinlikleriyle Büyük İlgi Görüyor

Bu yıl 9-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, şehir etkinlikleri ile tüm Antalya'ya yayıldı. Nostaljik tramvay ve Havalimanı'ndaki piyano konserleri büyük ilgi görüyor.

Bu yıl 9-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, şehir etkinlikleri ile tüm Antalya'ya yayıldı. Nostaljik tramvay ve Havalimanı'ndaki piyano konserleri büyük ilgi görüyor.

Türkiye ve dünyadan birçok piyano yıldızını ağırlamaya hazırlanan 23. Antalya Piyano Festivali, şehir etkinlikleriyle Antalyalıları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Halkla iç içe, müzikseverlerin de eşlik ettiği şehir etkinliklerinin yanı sıra bu yıl 'piyano' Antalya'nın her köşesinde halkla buluşuyor.

Nostaljik tramvay ve Havalimanı'nda gerçekleştirilen konserler müzik tutkunlarının büyük beğenisiyle devam ediyor. Tramvay yolcuları ve Antalya Havalimanı'nı kullanan müzikseverler, sürpriz ve halkla iç içe gerçekleştirilen konserlere büyük ilgi gösteriyor.

Nostalji tramvayda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencilerinin gerçekleştirdiği konserlere tempo tutarak ve alkışlarıyla eşlik eden Antalyalılar renkli görüntüler oluşturuyor. Piyano şehir etkinlikleri 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Şehir etkinlikleriyle Antalya'ya renk getiren 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 9-22 Aralık tarihleri arasında Cam Piramit ve Antalya Kültür Merkezi'nde binlerce müzikseveri ağırlayacak.