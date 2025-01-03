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Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tanrıöver'den Başarı Açıklaması

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tanrıöver'den Başarı Açıklaması
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Göreve yeni atanan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, başarı puanlarının önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, hizmet odaklı çalışmanın ve vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yaptı.

Göreve yeni atanan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, "Göreve geldiğimde tüm iller arasında başarı puanımız 31 iken il müdürlüğümüzün başarı puanı 16'ya yükseldi" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, beraberindekilerle Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Göreve geldiğinden bu yana müdürlüğün performansında önemli bir iyileşme olduğunu belirten Tanrıöver, "Göreve geldiğimde tüm iller arasında başarı puanımız 31 iken il müdürlüğümüzün başarı puanı 16'ya yükseldi" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumunun saygınlığına yakışır şekilde vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuğunu ve hizmet odaklı çalışmanın önemini vurgulayan Tanrıöver, kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdam teşvikleri konularında da açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Çetin de, Tanrıöver'e yeni görevinde başarılar dilerken, "Antalya, dinamik bir şehir olduğu için sosyal güvenlik sistemi de oldukça hareketli. Böylesine bir şehirde bu denli başarılı bir performans sergilenmesi memnuniyet verici. Sosyal güvenlik alanında özveriyle çalışan personelimize teşekkür ederim. Özellikle vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm bulunması noktasında yürütülen insan odaklı çalışmalarınızdan büyük memnuniyet duydum. İlimizde sosyal güvenlik alanında çalışmalarınızda her daim destek olacağım. İnsan odaklı çalışmalarınızdan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Ziyarette AK Parti İl Başkan yardımcıları Cüneyt Doğan, Necip Çetinkaya, Hıfzullah Şahbaz ve Zihni Kilit de hazır bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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