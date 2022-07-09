Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Gün - Yerel
 - Güncelleme:

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Dünyaca ünlü sahil, bayramın birinci günü tatilci akınına uğradı Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Dünyaca ünlü sahil, bayramın birinci günü tatilci akınına uğradı

ANTALYA - Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın etmesi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu taştı.

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, en hareketli günlerini yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin duyurulmasıyla birlikte günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramın ilk gününü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçirdi. Antalya'nın meşhur sıcakları tatilcileri bunaltırken, serinlemek isteyenler kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Tatilin birinci gününü sahilde geçiren Rüstem Latif, "Bayram yoğunluğu var. Denize geldik çocuklarımla. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hava çok iyi, su ise sıcak" dedi.

İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Çağatay Güneş ise, "Antalya çok sıcak. Sahil çok güzel. Beklediğimiz kadar kalabalık değil. Pandemi sonrası vatandaşlar akın eder diye düşündük ama o kalabalık yok. Şu anda sakin. Tatilimiz iyi gidiyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title