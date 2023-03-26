Antalya'nın mobil davulcuları sahurda görevde

ANTALYA - Antalya'nın çeşitli mahallelerinde araç üzerinde mesleklerine devam eden davulcular, sahurda vatandaşları uyandırmaya devam ediyor.

Antalya'da Ramazan ayının girmesi ile davulcuların mesaisi de başladı. Yıllardır süregelen geleneği devam ettiren davulcular, çeşitli mahallelerde sahurda vatandaşların yardımına koşuyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir vatandaşın kamyonet üzerinde bir başka vatandaşın ise motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları uyandırdığı görüldü.