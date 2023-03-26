Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'nın mobil davulcuları sahurda görevde

Yerel Haberler

Antalya'nın mobil davulcuları sahurda görevde Antalya'nın çeşitli mahallelerinde araç üzerinde mesleklerine devam eden davulcular, sahurda vatandaşları uyandırmaya devam ediyor.

Antalya'nın mobil davulcuları sahurda görevde

ANTALYA - Antalya'nın çeşitli mahallelerinde araç üzerinde mesleklerine devam eden davulcular, sahurda vatandaşları uyandırmaya devam ediyor.

Antalya'da Ramazan ayının girmesi ile davulcuların mesaisi de başladı. Yıllardır süregelen geleneği devam ettiren davulcular, çeşitli mahallelerde sahurda vatandaşların yardımına koşuyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir vatandaşın kamyonet üzerinde bir başka vatandaşın ise motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları uyandırdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title