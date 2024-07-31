Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına yeni atama
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ataması yapılan Selami Korkutata, yeni görevine başladı.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ataması yapılan Selami Korkutata, yeni görevine başladı.
2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre Gazipaşa İlçe Kaymakamı değişti. Buna göre, 30 Ağustos 2021 tarihinde Gazipaşa'da göreve başlayan Kaymakam Orhan Altun'un Şanlıurfa-Karaköprü Kaymakamı olarak atanmasıyla boşalan Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına Adıyaman Kahta Kaymakamı Selami Korkutata atandı. Gazipaşa Kaymakamı Korkutata, ilçede yeni görevine pazartesi itibariyle başladı. - ANTALYA