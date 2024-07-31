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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına yeni atama

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ataması yapılan Selami Korkutata, yeni görevine başladı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ataması yapılan Selami Korkutata, yeni görevine başladı.

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre Gazipaşa İlçe Kaymakamı değişti. Buna göre, 30 Ağustos 2021 tarihinde Gazipaşa'da göreve başlayan Kaymakam Orhan Altun'un Şanlıurfa-Karaköprü Kaymakamı olarak atanmasıyla boşalan Gazipaşa İlçe Kaymakamlığına Adıyaman Kahta Kaymakamı Selami Korkutata atandı. Gazipaşa Kaymakamı Korkutata, ilçede yeni görevine pazartesi itibariyle başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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