Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktasında yoga - Haberler

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Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktasında yoga

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktasında yoga

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Yoga Günü'nde Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktasında yoga etkinliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Yoga Günü'nde Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktasında yoga etkinliği yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2014'te ilan edilen Dünya Yoga Günü'nde Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent Parkı'nda özel bir yoga seansı düzenlendi. Etkinlikte, çimlerin üzerine matlar serildi ve yoga eğitmenleri eşliğinde seans gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar, en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran'a güneşi yoga yaparak uğurladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muratpaşa Akdeniz Antalya Yerel Haberler

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