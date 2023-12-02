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Antalya Kitap Fuarı'nda Şarkıcı Ege Müzikal Söyleşi Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı'nda şarkıcı Ege, müzikal söyleşisiyle fuara renk kattı. Fuar, yazar-okur buluşmaları ve imza günleriyle kitapseverlerin ilgisini çekiyor. Ezo Sunal da babası Kemal Sunal hakkında duygusal anılarını paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı tüm hızıyla sürürken; şarkıcı Ege, müzikal söyleşisiyle fuara renk kattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncü kez Antalyalılar ile buluşan Antalya Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Antalya Kitap Fuarı, 8'inci gününde yazar-okur buluşmalarıyla kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuarın ziyaretçileri hem sevdikleri yazarlar ile tanışma fırsatı bulurken hem de bol bol kitap alma şansı buluyor.

KEMAL SUNAL'IN KIZI OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Fuarın 8'inci gününde yazarlardan Aşkın Güngör, Cemil Aras, Fatih Tuncay, Hidayet Karakuş, Işık Öğüt, İbrahim Kemal Er, Nilay Şanlı ve Seyfettin Avcu imza günleriyle okurlarıyla buluştu. Antalya Kitap Fuarı'nda yazar Tansu Duran, Feyzullah Arslan, Ezo Sunal ve şarkıcı Ege söyleşileriyle hayranlarıyla bir araya geldi. Çocuk kitaplarıyla sevenleriyle bir araya gelen Ezo Sunal, ailelilere keyifli dakikalar yaşattı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın kızı olan Ezo Sunal, hayranlarının sorularını yanıtlarken, Kemal Sunal'ın kızı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Ezo Sunal, babası Kemal Sunal ile birlikte sokakta yürümenin çok zor olduğunu belirterek, "Babamın çok seveni vardı. Babamla sokakta yürümek çok zordu. O günleri unutamam" dedi.

ŞARKICI EGE'DEN YENİ KİTAP MÜJDESİ

Antalya Kitap Fuarı'nın bir diğer yazarları arasında yer alan sanatçı Ege, müzikal söyleşisiyle fuara renk kattı. Sanatçı Ege, söyleşiye sevilen parçaları ile başlayarak, sevenlerine nostalji yaşattı. Sevenlerine birkaç parça seslendiren Ege, daha sonra hayranlarını kitap yazma serüvenini paylaştı. Şu ana kadar 3 kitap yazdığını söyleyen Ege, yakın zamanda yeni kitabının çıkacağı müjdesini verdi. Ege, sevenlerine en sevdiği parçaların anlamlarını paylaşarak, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 13. Antalya Kitap Fuarı, hafta sonundu çok yoğun bir programı Antalyalılara kitap dolu bir hafta sonu yaşatacak. Antalya Kitap Fuarı, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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