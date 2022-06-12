Antalya Kaş'ta İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

Antalya Kaş'ta İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş İlçesi’nde vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş İlçesi'nde vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesinin içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. Kaş'ta 1998 yılından kalma yetersiz hatlar nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşanan mahallelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yeni hat imalatlarına başlandı. 8 BİN 270 METRE UZUNLUĞUNDA İÇME SUYU HATTI İMALATI Ara vermeden devam ettirilen çalışmada bugüne kadar önemli mesafe kat edildi. Proje kapsamında toplamda 8 bin 270 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı yapılacak. Mamuda ve Baldıraz Mahalleleri'nde çalışmalar tamamlanırken; Bezirgan, Ulugöl ve Üzümlü Mahalleleri'nde de en kısa sürede çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor. ANKA / Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

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