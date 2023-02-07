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Antalya itfaiyesi Hatay'da enkazdan bir bebeği kurtardı

Yerel Haberler

Antalya itfaiyesi Hatay'da enkazdan bir bebeği kurtardı

HATAY (İHA) – Türkiye'yi sarsan depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir kız bebek, Antalya itfaiyesi tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

HATAY (İHA) – Türkiye'yi sarsan depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir kız bebek, Antalya itfaiyesi tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Depremin ikinci gününde itfaiye ekipleri, Hatay'da bir enkazda gerçekleştirdiği çalışmalarda umut verici bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran kız bebek Antalya itfaiyesi tarafından enkazdan çıkarıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Türkiye Antalya Hatay Yerel Haberler

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