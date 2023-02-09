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Antalya İtfaiyesi 57 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı

Yerel Haberler

Antalya İtfaiyesi 57 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Hatay'da depremin 57'nci saatinde 50 yaşındaki Muhammet Seyit'i enkazdan sağ olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Hatay'da depremin 57'nci saatinde 50 yaşındaki Muhammet Seyit'i enkazdan sağ olarak çıkardı.

Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay'a hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, önemli kurtuluşlara imza atmaya devam ediyor. Ekipler Hatay'da depremden 58 saat sonra 50 yaşındaki Muhammet Seyit'i, kaldığı enkazın altından sağ olarak çıkardı. Titiz bir çalışmayla üzerine devrilen kolonları spiralle kesen Antalya Büyükşehir itfaiyecileri, Seyit'e ulaşarak, sağ salim çıkardı. Yaralı durumdaki Muhammet Seyit hastaneye sevk edildi. Ekipler Kahramanmaraş'ta da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Antalya Hatay Yerel Haberler

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