Antalya İş İnsanları Derneği, Cumhuriyet'in 101'nci yılını gemide kutladı

Antalya İş İnsanları Derneği'nce düzenlenen (ANTİAD) Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kırmızı-beyaz renklere bürünen gemiyle Konyaaltı Varyantı'nın tam karşısına demir atan ANTİAD üyeleri, korteje gemiden eşlik etti.

ANTİAD 6. Dönem Yönetim Kurulu'nun organizasyonuyla düzenlenen Cumhuriyet'in 101'nci yılı etkinliğine ANTİAD üyelerinin yanı sıra üye eş ve çocukları da yer aldı. Etkinlikte hep bir ağızdan Cumhuriyet marşları söylendi.

Törende konuşan ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, "Milli bayramlarımız ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünün, toplumumuzun birlikteliğinin coşkuyla kutlandığı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bir kez daha minnetle yad edildiği manevi günlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve fedakarlıklarla kurdukları Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması, gelecek nesillerin eğitimli, kabiliyetli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi hepimizin en büyük hedefi ve arzusudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, bu kutsal mirası daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırmızı-beyaz renklere bürünen gemiyle Konyaaltı Varyantı'nın tam karşısına demir atan ANTİAD üyeleri, korteje gemiden eşlik etti.

Tören sonunda ise derneğin yeni üyelerine plaketleri verildi. - ANTALYA