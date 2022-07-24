Antalya Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile serinletiliyor

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile bunaltıcı yaz sıcaklarında serinletiliyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan 144 türde bin 500'ün üzerindeki hayvan, Antalya'daki aşırı hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için özel olarak serinletiliyor.

Buzlu meyveli ve fıskiyeli serinlik

Türkiye'yi etkisi altına alan bunaltıcı sıcak hava hayvanları da zor durumda bırakıyor. Doğal Yaşam Parkı'ndaki görevliler sıcaktan bunalan hayvanları özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteylleri ile besliyor. Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor. Doğal Yaşam Parkı'nda sıcaklara karşı ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

Sıcak havaya serin önlemler

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, kışın ve yazın hayvanların refahını ve sağlığını sağlamak için her türlü imkanı sağladıklarını söyleyerek, "Antalya'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle hayvanlar için gerekli önlemleri uyguluyoruz. Sıcaklık stresi hayvanları olumsuz etkileyebiliyor. Sevimli dostlarımızı serinletmek için karpuz, muz, şeftali, elma, üzüm gibi farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteyllerini ikram ediyoruz. Özellikle Primat (maymun) türleri meyve kokteyllerini afiyetle yiyor. Ayrıca sıcaktan bunalan hayvanları fıskiye sistemi ile ıslatıyor ve serinlemelerini sağlıyoruz. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ve havuzlar ile serinletme işlemi yapılıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel