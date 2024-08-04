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Antalya Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Rekoru Kırıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ağustos tarihinde Antalya Havalimanı'nın yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bin 217 uçak trafiğine ve 223 bin 217 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların hem uçak trafiği hem de yolcu sayısı rekoru kırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısına dikkat çekerek 3 Ağustos tarihinde Antalya Havalimanı'nın yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu tarihte bin 217 uçak trafiğine ve 223 bin 217 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların hem uçak trafiği hem de yolcu sayısı rekorunun kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda, dış hatlarda bin 87, iç hatlarda 130 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 217 uçak trafiğine hizmet verildiğini bildirerek, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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