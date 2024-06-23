Üye Girişi
Haberler

Antalya Havalimanı'nda Yılın En Yüksek Uçuş ve Yolcu Sayıları Kaydedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran tarihinde toplamda 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşılarak bu yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarının kaydedildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran tarihinde toplamda 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşılarak bu yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarının kaydedildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran Cumartesi günü dış hatlarda bin 31, iç hatlarda 144 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 175 uçak trafiğine ulaşıldığını, dış hatlarda 178 bin 961, iç hatlarda 20 bin 790 olmak üzere toplam 199 bin 751 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında, bu tarihte yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaşım Havacılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

 Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title