Üye Girişi
Haberler

Antalya Havalimanı'nda Yeni Bir Rekor Kırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran tarihinde 209 bin 540 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bu tarih, 2024 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkat çekerek 29 Haziran tarihinde yeni bir rekora ulaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 29 Haziran tarihinde Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran Cumartesi günü bin 19'u dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam bin 146 uçuş trafiği gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verebildiği bilgisini de paylaşırken, bu tarihin 2024 yılının en yüksek yolcu sayısı olduğunun altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Antalya Ulaşım Havacılık Turizm Yerel Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title