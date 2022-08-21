Antalya haberleri! Muratpaşa Belediyesi Ücretsiz Perlatör Dağıtımına Devam Ediyor

Antalya haberine göre Muratpaşa Belediyesi farklı mahallelerde bir gezici ekiple, su tasarrufu sağlayan perlatörlerin dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal da Soğuksu Mahallesi’ndeki dağıtım noktasını ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi farklı mahallelerde bir gezici ekiple, su tasarrufu sağlayan perlatörlerin dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal da Soğuksu Mahallesi'ndeki dağıtım noktasını ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kullanıldığı muslukta yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlayan 300 bin perlatör dağıtımının yedi noktada devam ettiğini belirterek, "Hem suyumuzu korumak için hem de bütçemiz için suyu tasarruflu kullanmak çok önemli" dedi. Perlatör almak için sırada bekleyen mahalle sakinleriyle sohbet eden Uysal, dünyanın iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bundan en çok Antalya'nın da içinde yer aldığı iklim kuşağının etkilendiğini aktaran Uysal, "Çocukluğumuzda göl olan yerler bugün maalesef kurak. Dünyamız da hızla su konusunda fakirleşiyor. Hem insanlık için hem suyumuzu korumak için hem de bütçemiz için suyu tasarruflu kullanmak çok önemli" diye konuştu.

Perlatörün musluklardan akan suyu havayla birleşerek hacim kazanmasını ve daha etkili kullanılmasını sağladığını belirten Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla daha az suyla işimizi görmüş oluyoruz. Basit bir tedbir ama çok etkili. Komşularımıza bunu ücretsiz ulaştırabilmenin onurunu yaşıyoruz. Muratpaşa'mızda şu an 300 bin ücretsiz perlatörümüz dağıtılmaya başlandı. Musluklarımıza bunları takarsak hem suyumuzu hem de kişisel bütçemizi korumuş olacağız."

DAĞITIM NOKTALARI

Su tasarruf başlıkları; Soğuksu Mahallesi'nde belediyenin Yaşlı Evi, Yenigün Mahallesi'nde Sağlık Ocağı, Cumhuriyet Mahallesi'nde Çarşamba Pazarı, Zerdalilik Mahallesi Muhtarlığı, Aydın Kanza Parkı, Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi'nde kurulan stantlardan dağıtılıyor.