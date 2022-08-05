Antalya haberleri: Muratpaşa Belediyesi'nden Başkan Uysal'ın İlçe Ziyaretlerinin Yerel Seçimlerle İlişkilendirilmesi Hakkında Basın Açıklaması

Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal'ın Alanya ve Gazipaşa ilçelerine yaptığı ziyaretlerin, bazı basın yayın kuruluşlarınca yerel seçimler ile ilişkilendirilmesi hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ziyaretlerde tarımdan turizme ülkemiz ekonomisi değerlendirmiştir. Yerel seçimlere dair hiçbir konu konuşulmamış, buna dönük hiçbir açıklama yapılmamıştır" denildi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Başkan Uysal'ın 2019 yerel seçim sürecinde bir basın toplantısında kullandığı ifadelerin bazı yayın organlarınca Alanya ziyaretinde kullanılmış gibi servis edilmesine karşın yazılı basın açıklaması yapıldı. Bugün yapılan açıklamada; "sahada çalışmaların devam edeceği ve bunun dışındaki tüm beyan ve haberlerin yanlı ve gerçekten uzak olduğu" bildirildi. Açıklama, şöyle:

"Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal, Alanya ve Gazipaşa'da, esnaf ve sanatkarlar, ticaret ve sanayi odaları, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin ilçe başkanları ve muhtar dernekleriyle sınırlı bir dizi ziyarette bulunmuştur.

Ziyaretler, Alanya'ya dört yıl aranın, Gazipaşa'ya ise mayıs ayında gerçekleşen 13'üncü Tarım Fuarı ardından ilk kez gerçekleşmiştir. Dün gerçekleşen ziyaretler, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte genel seçimlere dönük bir hazırlık, bir dost buluşması ve hasret giderme niteliğindedir.

Ziyaretlerde tarımdan turizme ülkemiz ekonomisi değerlendirmiştir. Yerel seçimlere dair hiçbir konu konuşulmamış, buna dönük hiçbir açıklama yapılmamıştır. Ancak 2019 yerel seçim sürecinde bir basın toplantısında Başkanımız Sayın Uysal'ın ifadeleri, noktasına virgülüne dokunulmadan Alanya'da ifade edilmişçesine bazı basın yayın organlarında yer almıştır. Bununla birlikte, 'erken seçim' ihtimalinin gündemde olduğu bu süreçte, Antalya'mızın tarım ve turizm sektörlerindeki iki önemli ilçesine sınırlı bir ziyaretten bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığı da ortadadır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal arasında, aslı astarı olmayan haberler üzerinden bir çatışma geliştirme çabası beyhudedir. Bu beyhude çabanın amacı, ülkemiz adam adım genel seçimlerine giderken, Antalya genelinde 30 yıldır siyasetin içinde olan Sayın Ümit Uysal'ı, CHP'yi ve Millet İttifakını sahada zayıf tutmaktır.

Esas kaos, gündemi ülkemizin geleceği olan ziyaretleri yerel seçimlerle ilişkilendirmeye kalkışmaktır. Şüphesiz sahada çalışmalar devam edecektir. Türkiye'nin içine düşürüldüğü sıkıntılar kişi ve kurumlara anlatılmaya devam edilecektir. Bunun dışındaki bütün beyan ve haberler yanlıdır, gerçekten uzaktır."