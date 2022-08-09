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Antalya haberleri: Muratpaşa Belediyesi Heyeti İtalya'da Festivale Katıldı

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Antalya haberleri: Muratpaşa Belediyesi Heyeti İtalya'da Festivale Katıldı

Antalya haber: Muratpaşa Belediyesi heyeti, İtalya Gradara’da her yıl düzenlenen “Sihirli Kale Festivali”ne katıldı.

Muratpaşa Belediyesi heyeti, İtalya Gradara'da her yıl düzenlenen "Sihirli Kale Festivali"ne katıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı temsilen belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcısından oluşan üç kişilik heyet davet üzerine, İtalya Gradara'da her yıl düzenlenen "Sihirli Kale Festivali"ne katıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi OldTown Festivali'nin daimi katılımcıları arasında yer alan ve belediyeyle 'kardeş kent' iyi niyet protokolü bulunan Gradara'da, festivalin yanı sıra çeşitli temaslarda da bulunuldu.

Heyet, ilk olarak Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'yi ziyaret etti. Gasperi, Muratpaşa Belediyesi'nin iade-i ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaleiçi Old Town Festivali'nin dünyada antik şehir yönetimine sahip kentler için muazzam bir fırsat olduğunu belirten Gasperi, "Sizin burada olmanız, bizim gelmemiz, deneyimlerimizi paylaşmamız çok önemli ve değerli. Benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimize yakın olmalıyız" diye konuştu.

Muratpaşa heyeti, İtalya'nın liman kenti Rimini'de Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad'la da bir araya geldi. Kampüsü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Urbino Üniversitesi'nin Rektörü Giorgio Calcagnini'yi de ziyaret eden heyet, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'ni anlatan çeşitli hediyeler takdim ederek rektörü, festivale davet etti.

ANKA / Yerel

Ümit Uysal Muratpaşa Antalya İtalya Yerel Haberler

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