Antalya haberleri... Kumluca'da Büyük Zaferin 100. Yılı Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kumluca'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama töreni, Kumluca Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan şiirlerin ve halk oyunları gösterisinin ardından resim sergisi ziyareti ile tören programı sona erdi.

Kutlama programı, akşam saatlerinde Kumluca Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle devam etti. Etkinlikte KUMGENÇ Orkestrası konser verdi.

Konser öncesi Cumhuriyet ve Bayrak temalı şiirler okundu. Halkın büyük ilgisini toplayan konserde, Kumluca Belediyesi tarafından konseri izlemeye gelenlere lokma ikramı yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı için tur atan motosikletli sürücüler de kutlamalara eşlik etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, programda yaptığı konuşmada, Büyük Zaferin 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere şükranlarını sundu. Köleoğlu, "Biz yüz yıllara değil bin yıllara bu topraklarda gelmeyi amaçlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ey ağalar beyler, Toroslara çıkın bir bakın. Nerede kara bir Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez'" diye konuştu.