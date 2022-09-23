Antalya haberleri | Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden Uluslararası Başarı

Antalya yerel haberi... Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 2022-2023 döneminde eğitim vereceği öğrencileri seçme sınavları ile belirledi. Geçen dönem 15 öğrencisini konservatuvarlara yerleştiren Akademi’de, 7 öğrenci de uluslararası alanda başarı sağladı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 2022-2023 döneminde eğitim vereceği öğrencileri seçme sınavları ile belirledi. Geçen dönem 15 öğrencisini konservatuvarlara yerleştiren Akademi'de, 7 öğrenci de uluslararası alanda başarı sağladı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, her yıl devlet konservatuvarları ve güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencileri bünyesine alarak eğitim veriyor. Müzik Akademisi bünyesinde yer alan Çok Sesli Çocuk Korosu, Enstrüman Eğitimi ve Müzik ve Yetenek Sınavlarına Hazırlık bölümlerinden eğitim almak isteyen 7-17 yaş aralığında 708 öğrenci adayının başvuru yaptığı seçme sınavları sonuçlandı. Alanında uzman jüri üyelerinin huzurunda yapılan seçme sınavları sonucunda 143 öğrenci, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde eğitim alma hakkı kazandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, müzikle ilgilenen her yaştan vatandaşa kapılarının açık olduğunu söyledi.

ULUSLARARASI ALANDA BAŞARI

Müzikle ilgilenen özellikle çocukların ve gençlerin, hedeflerine ulaşma yolunda yanlarında olduklarını belirten Başkan Esen, "Devlet konservatuvarları bölümleri veya güzel sanatlar lisesine girmek isteyen öğrencilerimizi Müzik Akademimiz bünyesinde sınavlara hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca ses, enstrüman gibi alanlarda eğitimler alıyor. Geçtiğimiz yıllarda onlarca öğrencimizin konservatuvarlara yerleşmeleri de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Konservatuvarlara ve Akademimize katılmaya hak kazanan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın 30 kişilik kontenjan açıkladığı dönemde 9-12 yaş aralığında 15 öğrencilerinin konservatuvarların ilkokul ve ortaokul bölümlerini kazandığını belirten Başkan Esen, London College Of Music sınavında da Akademi bünyesinde piyano, flüt ve bateri ana dallarında hazırlanan 7 öğrencinin tamamının uluslararası geçerliliği olan LCM sertifikasını almaya hak kazandığını söyledi.