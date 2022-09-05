Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Serikli Çocuklara Oyun Parkı

Antalya haberi: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’in üç farklı mahallesinde çocuklar için oyun parkı oluşturdu. Mahallelerinde ilk kez oyun parkı olan çocuklar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in üç farklı mahallesinde çocuklar için oyun parkı oluşturdu. Mahallelerinde ilk kez oyun parkı olan çocuklar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatları doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Sarıabalı İlkokulu bahçesine çocuklar için oyun parkı kurdu. Bugüne kadar oyun grubu bulunmayan Sarıabalı Mahallesi'nde yeni oyun parkı çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çeşitli oyun aparatların montajı ve çevre düzenlemesinin yapıldığı okulda, öğrencileri yeni eğitim döneminde yeni oyun parkı karşılayacak.

"ÇOCUKLARIMIZIN MAHALLEMİZDE GİDEBİLECEĞİ BÖYLE BİR ALAN YOKTU"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Karıncalı ve Tekkeköy Mahallelerini de ilk kez çocuk oyun grupları ile buluşturdu. Karıncalı Mahalle Muhtarı Zafer Yılmaz, "Taleplerimizi cevapsız bırakmadığı ve yerine getirdiği için Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın mahallemizde gidebileceği böyle bir alan yoktu" diye konuştu.

"İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA UYGUN YERLERE OYUN GRUPLARI YERLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Oyun parklarının çocukların sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimini için önemli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Serik Sorumlusu Ayşe Küçükakça Yılmaz, "Daha evvel hiçbir şekilde oyun grubu olmayan Sarıabalı, Karıncalı ve Tekkeköy mahallelerine ilk çocuk oyun parkı kurduk. Bu konuda başkanımızın hassasiyeti ve destekleri çok fazla. İhtiyaç doğrultusunda uygun yerlere oyun grupları yerleştirmeye devam edeceğiz" dedi.