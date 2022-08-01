Antalya haberleri... Başkan Böcek, Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ni Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerini ağırladı.

Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Karavural ve yönetimi, Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Engelli dernek ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Başkan Böcek, engelli bireylerin her zaman emrinde olduklarını belirterek, "Sizlerin talep ve görüşlerini alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli bireylerimizin yaşadığı sıkıntı ve problemleri biliyorum. 28 yıllık siyasi hayatım boyunca engelli ve engelli bireylerin Antalya'da daha rahat ve konforlu yaşam sürmeleri için çalıştım. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkanlığım döneminde de meclisimizde kaldırımlar, iş yerlerine merdivensiz giriş katı ve engelli tuvaletleri gibi 'Sağlıklı Kent' kararı almıştık.

"ENGELSİZ BİR ANTALYA HAYALİMİZ VAR"

Şimdi de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imar yönetmeliğine eklettiğimiz bir maddeyle, imarla ilgili ruhsat verirken, engelli vatandaşların erişebilirliğini sağlayacağız. Kararın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un onayından çıkmasını bekliyoruz. Engelsiz bir Antalya hayalimiz var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak problemlerinizin çözümü noktasında geçmiş tecrübelerimizle birlikte en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin talep ve görüşlerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz."

Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Karavural da talep edenlerle hizmet edenlerin bir araya gelmesinden dolayı duydukları mutluluğu belirterek hizmetlerinden dolayı Böcek'e teşekkür etti.