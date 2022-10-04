Antalya haberleri: Antalya İklim Maratonu Başlıyor

Gelen Antalya haberlerine göre Yerelin İklimi projesinin üçüncü ayağı Antalya İklim Maratonu, Sosyal İklim Derneği yürütücülüğünde Muratpaşa Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde, 22-24 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. ‘Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı’nın da hazırlanacağı maraton için başvurular başladı.

Yerelin İklimi projesinin üçüncü ayağı Antalya İklim Maratonu, Sosyal İklim Derneği yürütücülüğünde Muratpaşa Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde, 22-24 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 'Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı'nın da hazırlanacağı maraton için başvurular başladı.

İklim kriziyle mücadele alanında çalışan belediyelerin genç aktivistlerle yerel iklim politikaları geliştirmesini amaçlayan projede 'Ekolojik Okuryazarlık', 'Altıncı Yok Oluş', 'Savunuculuk ve İklim Savunuculuğu', 'Yerel Düzeyde Gençlik Katılımı' eğitimleri verilecek.

MURATPAŞA GENÇ İKLİM EYLEM PLANI

ASSİM'de gerçekleşecek eğitim programının son gününde Muratpaşa Belediyesi temsilcileriyle bir araya gelecek olan gençler, 'Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı'nı hazırlayacak. Hazırlanacak eylem planının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliği için Muratpaşa Belediyesi temsilcileri ve proje katılımcılarından oluşan bir koordinasyon kurulu oluşturulacak.

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, "Eğitimlerimiz hem genç katılımını hem de iklim savunuculuğunu kapsıyor. Katılımcılarımızın proje sonunda iklim savunuculuğu ve gençlik katılımı noktasında daha yetkin hale gelmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür eden Tuğrulöz, "İklim krizine karşı duyarsız kalmadıklarından ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve belediye temsilcilerine teşekkürlerimi ayrıca ifade etmek istiyorum" dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Programa Antalya'da yaşayan, iklim krizinin sebep olduğu çevre problemlerine duyarlı, bu problemlere karşı harekete geçmek isteyen ve 'Antalya Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı'nın bir parçası olmak isteyen gençler, https://sosyaliklim.org/etkinlik/yerelin-iklimi-projesi-muratpasa-iklim-maratonu/ web sitesinden başvuru yapabiliyor.