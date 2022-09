Antalya haberleri: Antalya'da Gaziler Günü'nde gazilere pozitif ayrımcılık

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Protokol için normal prosedürün uygulandığı törende gazilere pozitif ayrımcılık gösterilerek, aşırı sıcak dolayısı ile alana kurulan çadırların altında oturarak töreni takip etmeleri sağlandı.

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşallik" rütbesi ile "Gazilik" unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nün 101'inci yıl dönümü Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama çerçevesinde önce Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemini belirten şiir okundu. Öte yandan, kutlama alanında gazilere pozitif ayrımcılık gösterilerek aşırı sıcak dolayısı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından alana kurulan çadırların altında töreni takip etmeleri sağlandı.

"Cennet vatanımızın her karışında şehit ve gazilerimizin kanı vardır"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, "Bugünü kutlamanın önemi, bugünü neden kutladığımızı anlıyor ve algılıyorsak değerlidir. Çünkü şehit ve gazilerine sahip çıkmayan, saygı göstermeyen bir millet, vatan sevgisi ile yaşayan, vatan sağ olsun diyen ve canını bu vatana adayan en büyük zenginliğini kaybeder. Cennet vatanımızın her karışında şehit ve gazilerimizin kanı vardır. Türkiye Cumhuriyetinin harcı vatan sağ olsun diyen isimsiz kahramanlar ile yoğrulmuştur. Biz gaziler her zaman her durumda milletimiz ile gururlu devletimiz ile onurluyuz" sözlerine yer verdi.

Törene; AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Sinan Tekdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı. - ANTALYA