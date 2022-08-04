Antalya haberleri... Antalya Büyükşehir Karabucak Yolunu Asfaltlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarına devam ediyor. Belediye, bu kapsamda en son 28 yıl önce asfalt dökülen Manavgat ilçesine bağlı Karabucak Mahallesi'nin 12 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, en son 28 yıl önce asfalt yapılan ve kestirme olduğu için yoğun olarak tercih edilen Manavgat'ın Karabucak mahallesi grup yolunda asfalt çalışmasına başladı. Geçen yıl altyapısı tamamlanan 12 kilometrelik grup yolu mevcut asfaltı zamanla deforme olduğu için iş makineleriyle söküldü. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri temizledi. Dar bölgelerde de genişletme çalışması yapan ekipler, yolun alt yapısını hazırladı. Kırsal Hizmetlere bağlı asfalt ekipleri ise 12 kilometrelik grup yolunu sathi asfalt ile kaplama çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir yolun dar olduğunu ve vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Vatandaşlarımızın talebi üzerine Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla çalışmalara başladık. Geçen yıl alt yapısını tamamladık. Şimdi de genişlettiğimiz yolun asfaltını döküyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"YOLUMUZ ÇOK DARDI VE KÖTÜYDÜ"

Manavgat Karabucak Mahalle Muhtarı Hasan Arslan da en son 28 yıl önce asfalt dökülen yolun yoğun kullanıldığını belirterek, "Bu yol Kızıldağ, Sağırin, Çorak bölge halkı tarafından yoğun kullanılıyor. Kamyonlar bile bu yolu kullanıyor. Kilometre bakımından yol bazı bölgelere ulaşımı kısalttığı için yoğun tercih ediliyor. Ama yolumuz çok dardı ve kötüydü. Başkanımızdan yolun asfaltlanmasını talep ettik. Genişletilmesini istedik. Sağ olsunlar hemen ekipleri gönderdi alt yapısı tamamlandı. Yolumuzu genişlettiler. 8-10 metre yolumuz genişledi. Şimdi asfaltı dökülüyor. Çok mutluyuz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.