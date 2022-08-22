Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir'in İzcileri Tünektepe'den Şehri İzledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'ni gezerek şehri kuşbakışı izledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan izcilik faaliyetleri kapsamında 11 ile 15 yaş aralığındaki izciler, çeşitli etkinlerle eğitim ve gezilerini sürdürüyor. Büyükşehir izcileri, kentin simge ve turistik alanlarını da ziyaret ediyor. Geçen hafta Antalya'nın dünyaca ünlü Perge Antik Kenti'ni gezen izciler, son olarak da teleferikle 605 rakımlı Tünektepe'ye çıktı.

İzcilerden Batuhan Çetinkaya, daha önce Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerine gelmediğini söyleyerek, "İlk defa bu gezi sayesinde Tünektepe'ye geldim. Teleferiğe bindik ve çok heyecanlandım. Antalya ve deniz buradan çok güzel görünüyor" diye konuştu.