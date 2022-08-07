Antalya haberleri: Antalya Büyükşehir'in Cankurtaran Robotu 2 Yılda 10 Yurttaşı Kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda iki yıl önce başlattığı insansız cankurtaran robotu uygulamasıyla, şimdiye dek 10 yurttaş boğulmaktan kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği insansız cankurtaran robotu projesiyle, boğulma vakalarına anında müdahale edilebiliyor. Cankurtaranlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız cankurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor. Kamera ve aydınlatma sistemiyle vakayla iletişim sağlayacak ses sistemine sahip olan robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor. Tamamen yerli üretim olan insansız cankurtaran, Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Plajı'nda tatillerini geçirenlerin de beğenisini topluyor. İlk kez geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan insansız cankurtaran robotuyla şimdiye dek 10 yurttaş boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Konyaaltı İşletme Müdürü Mehmet Şahin, uygulamaya ilişkin, "Cankurtaran robotunun kullanımına yönelik gerekli eğitimlerimizi aldık. EKDAĞ Plajımızda cankurtaran robotumuz hizmet veriyor. Tatilcilerimiz çok memnun. Çok hızlı bir şekilde bir boğulma vakası olduğunda müdahale edebiliyoruz. Bu zamana kadar insansız cankurtaran robotumuz 10 vatandaşımızın hayatını kurtardı" dedi.

Denizde yüzerken ayağına kramp giren ve insansız cankurtaran robotuyla kıyıya kadar getirilen Ali Akın, cankurtaranlara teşekkür etti. Her gün denize girdiğini söyleyen Akın, "Cankurtaran arkadaşlar çok dikkatli, ayağıma kramp girmişti, dinlendiğimi fark ettiler ve hemen cankurtaran robotu gönderdiler. Rahat rahat kıyıya kadar geldim. Böyle bir hizmeti verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim. Burada güven içinde denize girebiliyoruz" diye konuştu.