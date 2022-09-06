Antalya haberleri... Antalya Büyükşehir'den İlçelere Üzüm Sıkma Makinesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış hazırlıklarına başlayan üreticilere destek veriyor. Talep edilen mahallelere üzüm sıkma makinesi gönderen Antalya Büyükşehir Belediyesi sayesinde pekmez kazanları üzüm suyuyla dolup taşıyor.

Yerelden kalkınma hamlesiyle üreticilere ekipman desteği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, pekmez yapımı öncesinde de üzüm sıkma makineleriyle vatandaşa destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, saatte bir ton sıkma kapasiteli üzüm sıkma makinesini üzüm üretiminin yoğun olduğu ilçelere göndererek, vatandaşların kaliteli ürüne en az zayiatla ve en kısa zamanda ulaşmasını sağlıyor.

SATTE 1 TON SIKMA KAPASİTELİ

Eskiden günlerce uğraş verilerek, bin bir emekle gerçekleştirilen üzüm sıkma işlemi, saatte 1 ton sıkma kapasiteli üzüm sıkma makinesiyle hijyenik bir şekilde kısa sürede tamamlanıyor. Salkım halinde makineye atılan üzümlerin kısa sürede suyu çıkıyor. Üzüm şırası ardından kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından Döşemealtı Akkoç Mahallesi'ne gönderilen üzüm sıkma makinesi vatandaşlardan tam not aldı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere üzüm sıkma makinesi gönderdiğini duyduktan sonra talep eder etmez makinenin mahallesine geldiğini söyleyen Akkoç Mahalle Muhtarı Osman Şahin, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Şahin, "Köylümüz makineden çok memnun oldu. Eskiden çizmelerle akşama kadar üzüm ezeceğiz diye çok yoruluyorduk. Şimdi ise çok kısa sürede işlerimizi bitiriyoruz. Makine ile bir saatte 1 tondan fazla üzüm suyu çıkarıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Pekmezimizi tatması için mahallemize davet ediyoruz" dedi.

"1 KİLO ZAYIFLARDIK"

Akkoç Mahallesi sakini Fatma Partal, eskiden üzüm suyunun nasıl zor şartlarda çıkarıldığını anlattı. Partal, "Tahta hatıllarda çizme giyilerek çuvallara bir sandık üzümü koyup saatlerce çiğnerdik. 40-50 sandık üzümü çiğnerken 1 kilo zayıflardık. Şimdi ise makine sayesine çiğnemesi yok, uğraşması yok. Kimse terlemeden zayiat vermeden ürünlerimizi üretiyoruz. Kazanlarımız üzüm suyu ile dolup taşıyor. Sayın Başkanımıza bize bu makineyi gönderdiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.