Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Acil Durum Tatbikatı Yapıldı

Antalya haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında çalışan personel, güne acil durum bildiren siren sesleriyle başladı.2022 Tatbikat Yılı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda Afet ve Acil Durum tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tatbikatta gerçeğini aratmayan görüntüler yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında çalışan personel, güne acil durum bildiren siren sesleriyle başladı.2022 Tatbikat Yılı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda Afet ve Acil Durum tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tatbikatta gerçeğini aratmayan görüntüler yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda Afet ve Acil Durum tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği meydana gelen depremin ardından bina içerisinde bulunan personel ve vatandaşlar, toplanma alanına tahliye edildi. Binadan çıkamayanlar ise masa altlarında ve güvenli yerlerde 'çök, kapan, tutun' hareketi yaparak kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 4. katında bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı sistem odasında yangın çıkması üzerine belediye personeli kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olmayınca itfaiyeye haber verildi.

ÇATIDA KALAN PERSONEL KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sarsıntı sonrası alt kata inemeyen ve belediye binasının çatısına çıkan bir personel ise itfaiyenin merdivenli aracıyla güvenli şekilde binadan indirildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı kurtarma operasyonu toplanma alanında bekleyen personel tarafından alkışlandı. Daha önceden belirlenen söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli de tatbikatta itfaiye ekipleri ile koordineli çalışarak tatbikatın başarıya ulaşmasında önemli bir görev aldı.

BİNA 3 DAKİKADA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ve İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, tatbikatın her aşamasını yakında izledi. Tatbikatın senaryoya uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, 4 katlı binanın 3 dakika 10 saniyede boşaltıldığını, itfaiye ekiplerinin ise 6 dakikada olay yerine intikal ettiğini belirtti. Arslan, itfaiye ekiplerine ve belediye personeline teşekkür etti.