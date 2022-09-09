Antalya haberi... YÖK'ten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kalan'a inceleme

Antalya haberleri... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ilgili incelemelerin devam ettiği, basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin de inceleme sürdürüldüğü bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ilgili incelemelerin devam ettiği, basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin de inceleme sürdürüldüğü bildirildi.

YÖK tarafından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü not düşülerek şunlar kaydedildi:

"Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektörüyle ilgili olarak YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığında çeşitli konularda başlatılmış ve halen devam etmekte olan incelemeler bulunmaktadır. Basın yayın organlarında bugün yer alan iddialara ilişkin olarak da inceleme sürdürülmektedir." - ANKARA